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Общество

Мошенники научились взламывать «Госуслуги» через старые SIM-карты

Мошенники стали получать доступ к учетным записям граждан на «Госуслугах», используя бывшие в использовании SIM-карты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI (Data Leakage & Breach Intelligence).

Злоумышленники покупают ставшие неактивными номера и пытаются через SMS восстановить пароль к аккаунту на «Госуслугах», в банковских приложениях, социальных сетях и мессенджерах. За последние месяцы зафиксировано уже более десяти подобных случаев.

Основатель и технический директор DLBI Ашот Оганесян пояснил, что оператор мобильной связи не может проконтролировать и отключить привязку номера к сервисам. «Номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают», — отметил он.

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