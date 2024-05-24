Россияне стали чаще жаловаться на условия в отелях и санаториях

08:27, 24 мая 2024, ПАИ

Число сообщений о проблемах в объектах туристического размещения удвоилось по сравнению с 2022 годом, пишут «Известия» со ссылкой на Общественную потребительскую инициативу (ОПИ).

Чаще всего россияне жаловались на тараканов, клопов и пауков в номерах, невыдачу кассовых чеков, некачественную уборку и оплаченные, но не оказанные услуги.

Председатель ОПИ Олег Павлов полагает, что одна из причин роста числа нарушений — это действующий мораторий на проверки бизнеса, что привело, по его словам, к ослаблению контроля как внутриотраслевого, так и внешнего.

Общественная организация направила письмо в правительство, в котором предоставила данные о числе жалоб, призвала пересмотреть механизм моратория и упростить процедуру привлечения туроператоров и отельеров к ответственности. «Значительный рост нарушений приводит к падению качества услуг и снижению уровня защищенности потребителей. Поэтому мораторий необходимо трансформировать, не повышая административную нагрузку на бизнес, но при этом делая неизбежным привлечение к ответственности за очевидные нарушения», — считает Павлов.

Кроме того, на многочисленные жалобы повлиял и рост спроса на внутренний туризм, отметил он. По его мнению, российская туристическая инфраструктура оказалась не готова к наплыву туристов.