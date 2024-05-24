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Общество

В Пскове 41% работающих дистанционно попросились на удаленку сами

Переход на удалённую работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (41%), причем активнее проявляют инициативу женщины (45% против 37% среди мужчин), сообщает сервис SuperJob.

Часть ситуаций — про авторитет в компании и хорошие отношения с руководством: 23% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и все»). 10% заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее.

В целом же самый часто используемый довод — долгая дорога и цены на проезд (19%). Сотрудники считают его работающим, но, на самом деле, для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идет навстречу хорошо зарекомендовавшим себя.

14% псковичей говорили об экономии расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке ПК и проч.). 6% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы. Каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты. Еще по 5% просили удаленку как компенсацию ненормированного графика или говорили, что их ежедневное присутствие в офисе не нужно. По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удаленке, 3% — на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удаленку угрозой увольнения, признались 4% опрошенных.

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