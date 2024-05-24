Сотрудники ФСБ пресекли незаконный оборот взрывчатки в Великолукском районе

09:39, 24 мая 2024, ПАИ

Сотрудники Управления ФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Смоленской области задержали двух мужчин, которые должны были перепрятать взрывчатку и квадрокоптеры из тайника в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Следствие доказало, что в июле прошлого года преступники получили задание от гражданина Украины переложить взрывчатку, квадрокоптеры и другую технику в пластиковый контейнер для хранения. Мужчин задержали с поличным при совершении преступления.

Великолукский районный суд признал их виновными в покушении на незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору и назначил им наказание два года и три месяца и три года и три месяца колонии строгого режима, а также штраф в 20 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно. Приговор вступил в законную силу.