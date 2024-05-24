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Финал весеннего сезона интеллектуальных игр «Бизнес-знаток» состоялся в Пскове

Финал весеннего сезона интеллектуальных игр «Бизнес-знаток», организатором которых является центр «Мой бизнес», состоялся в Пскове 22 мая. Традиционно весенний сезон завершается на Неделе предпринимательства.

Директор центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова подчеркнула, что в этом году участие принимали восемь команд, а это почти в два раза больше, чем в прошлом сезоне.

«В каждой игре была команда-победитель, кто сегодня будет бороться в финале за главный приз – сову. Все те команды-финалисты, которые в весеннем сезоне выигрывали, они автоматически проходят в осенний сезон. Также мы сделали приятный небольшой бонус тем командам, которые проиграли в своих играх, и сегодня для них будет организован добор и ещё одна команда пройдёт в осенний сезон, где уже будет бороться за главный приз – зимнюю сову», – подчеркнула Анастасия Иванова.

До последнего момента неизвестно, как сложится игра. Иногда победа знатоков становится неожиданной для них самих. Так, о впечатлениях от победы в осенней серии игр «Бизнес-знаток» рассказала Наталья Загорская.

«Было очень неожиданно. Мы также играли в весенней серии игр, проиграли, и только в доборочном туре мы смогли выйти в финал и вырвать свою победу. Это было очень волнительно, буря эмоций, мы были очень рады», – отметила она.

Кроме того, с каждым разом становится всё интереснее и сложнее выбирать те самые подарки и призы, которыми в конце награждают знатоков.

«Мы стали поддерживать эту игру, наверное, с самого начала, то есть мы были самые первые, кого пригласили. Каждая игра – это как новый квест, и более того, каждый сезон игр является некой дозой адреналина, от которой отказаться уже невозможно», – заметил директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов.

Знатоки не только борются за победу, но и получают удовольствие от процесса игры.

«Конечно, мы хотим выиграть, это в идеале, но на самом деле мы большое удовольствие получаем от процесса игры. Спасибо центру «Мой бизнес», что собрал нас всех, мы все перезнакомились, подружились», – отметила предприниматель, капитан одной из команд знатоков Татьяна Афанасьева.

Напомним, центр «Мой бизнес» – это центр инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в Псковской области.

Материал создан в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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