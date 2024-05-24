До 21 июня продлен запрет на движение по одной полосе на улице Максима Горького в Пскове

09:45, 24 мая 2024, ПАИ

Запрет на движение по одной полосе проезжей части улицы Максима Горького на участке от улицы Пароменской до Коммунальной при движении от Рижского проспекта в сторону улицы Коммунальной продлен до 21 июня. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

С 27 мая по 24 июня в связи с проведением работ по прокладке инженерных сетей к строящемуся объекту, расположенному на земельном участке с кадастровым номером 60:27:0000000:4879, будет закрыто движение автотранспорта по одной полосе проезжей части проспекта Энтузиастов в районе здания № 1 в переулке Белинского.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.