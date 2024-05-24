Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове

09:49, 24 мая 2024, ПАИ

Акция «На работу на велосипеде» проходит в Пскове сегодня, 24 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

В этот день псковичам предлагают отказаться от автомобилей и совершить свой путь до места работы или учёбы на велосипеде или самокате.

Чтобы поощрить любителей велопрогулок, в городе работают «энергетические точки». Здесь участники смогут получить бонусы от партнёров акции. Также на этих точках участники получат подарки от организаторов – наклейку, номерок на велосипед или значок. Открыты три организационные точки: в сквере 60-летия Великого Октября (Четыре угла), на площади Победы (между остановкой и Аллеей Героев) и возле Центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, 16). Здесь организаторы акции помогут участникам закрепить номерки на велосипеды. Также именно здесь можно будет получить энергетический батончик вместе с брендированной продукцией.