Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. Видео
Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.
Тренировка проходила под Санкт-Петербургом в условиях, максимально приближённых к реальным. Росгвардейцы десантировались с вертолётов Ми-8 посадочным и штурмовым способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната.
В занятиях приняли участие военнослужащие подразделения спецназа и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, расположенных в 11 регионах России.
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