Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. Видео

10:07, 24 мая 2024, ПАИ

Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Тренировка проходила под Санкт-Петербургом в условиях, максимально приближённых к реальным. Росгвардейцы десантировались с вертолётов Ми-8 посадочным и штурмовым способами с применением альпинистского снаряжения, канатов скоростного спуска, а также выполнили эвакуацию с применением каната.

В занятиях приняли участие военнослужащие подразделения спецназа и сотрудники СОБР и ОМОН Северо-Западного округа Росгвардии, расположенных в 11 регионах России.