Школа реставраторов «Наследники мастеров» проходит в Пскове

11:26, 24 мая 2024, ПАИ

Выездная школа реставраторов «Наследники мастеров» проходит в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



Фото: пресс-служба Псковской епархии



















Занятия для молодых реставраторов начались 20 мая. «Наследники мастеров» – это совместный проект Псковской епархии, комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Союза реставраторов России. Проект нацелен на восстановление системы региональных школ реставрации по подготовке молодых кадров.

На занятиях реставраторы слушают лекции от специалистов по сохранению темперной живописи, учатся копированию псковских икон в псковском музее и храмах.

23 мая участники выездной школы реставрации «Наследники мастеров» совместно с начальником отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Марией Лисенковой посетили Снетогорский женский монастырь. В обители будущим реставраторам провели экскурсию и рассказали о зарождении псковской иконописной школы на примере уникальной фресковой живописи собора Рождества Богородицы. Затем участницы школы реставрации приступили к копированию древних ликов с фресок XIV века.