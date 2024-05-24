Выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина открылась в Пскове

11:13, 24 мая 2024, ПАИ

Выставка «Стихи модного поэта записал уездной барышне в альбом» открылась в Псковском областном центре народного творчества, сообщили ПАИ организаторы.

Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Для зрителей выступили псковские поэты Диана Константинова и Дина Дабришюте. Они прочли стихотворения А. С. Пушкина, а также собственного сочинения.

Открытие выставки посетили дамы и кавалеры из студии исторического и социального танца госпожи Макаровой. Все желающие смогли присоединиться к танцорам и разучить самые популярные танцы ушедшей эпохи.

Все желающие могут посетить выставку на улице Некрасова, 10. Стоимость билетов можно узнать в Псковском областном центре народного творчества.