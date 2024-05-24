Незаконно работающих иностранцев выявили псковские полицейские
Иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, а также нанявших их работодателей выявили псковские полицейские во время рейдов на строительные объекты, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
20 граждан стран Центральной Азии привлекли к административной ответственности и выдворили с территории России с запретом въезда в страну на пять лет. Ещё пяти иностранцам закрыли въезд в Россию в связи с заключением фиктивных браков. Работодатели, незаконно нанявшие на работу иностранных граждан, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с законодательством.
Всего в мае в сфере миграции выявили 75 административных правонарушений.
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