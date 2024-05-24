Незаконно работающих иностранцев выявили псковские полицейские

11:06, 24 мая 2024, ПАИ

Иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую деятельность, а также нанявших их работодателей выявили псковские полицейские во время рейдов на строительные объекты, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области







20 граждан стран Центральной Азии привлекли к административной ответственности и выдворили с территории России с запретом въезда в страну на пять лет. Ещё пяти иностранцам закрыли въезд в Россию в связи с заключением фиктивных браков. Работодатели, незаконно нанявшие на работу иностранных граждан, подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с законодательством.

Всего в мае в сфере миграции выявили 75 административных правонарушений.