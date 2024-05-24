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Спорт

От спорта до полёта на воздушном шаре: в Псковской области пройдёт Российский подводный фестиваль

Российский подводный фестиваль RUFest пройдёт в деревне Чернея Себежского района на берегу Себежского озера с 14 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

Российский подводный фестиваль пройдёт в Псковской области. Фото: ПАИ

В рамках фестиваля состоится чемпионат Псковской области по подводной охоте, а также чемпионаты RUFest по детскому футболу, волейболу и гонкам на сапах.

Новинкой фестиваля станет битва поваров в номинации «Себежский плов – это вам не рисовая каша».

Отметим, что на фестивале также будет организована концертная программа. На сцене выступят творческие коллективы из Псковской области. Также на площадке фестиваля можно будет полетать на воздушном шаре на высоте птичьего полёта. Своё представление продемонстрирует театр огня Bor Heim.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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