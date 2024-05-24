От спорта до полёта на воздушном шаре: в Псковской области пройдёт Российский подводный фестиваль

11:39, 24 мая 2024, ПАИ

Российский подводный фестиваль RUFest пройдёт в деревне Чернея Себежского района на берегу Себежского озера с 14 по 16 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации подводного спорта Псковской области.

В рамках фестиваля состоится чемпионат Псковской области по подводной охоте, а также чемпионаты RUFest по детскому футболу, волейболу и гонкам на сапах.

Новинкой фестиваля станет битва поваров в номинации «Себежский плов – это вам не рисовая каша».

Отметим, что на фестивале также будет организована концертная программа. На сцене выступят творческие коллективы из Псковской области. Также на площадке фестиваля можно будет полетать на воздушном шаре на высоте птичьего полёта. Своё представление продемонстрирует театр огня Bor Heim.

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