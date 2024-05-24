Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врио ректора ПОИПКРО: ​Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области

Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области, заявила кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, комментируя прошедшие на этой неделе Дни Псковской области в Совфеде.

Фото: expert-club.online

«Делегация Псковской области во главе с губернатором области Михаилом Ведерниковым достойно и содержательно представили наш регион, обозначив и проблемы, решение которых предстоит найти, и перспективы развития Псковской области», - отметила Гончарова.

Она отметил, что региональные власти продемонстировали «четкое понимание проблематики и глубокую погруженность в жизнь региона». «Наша команда показала яркие результаты своей деятельности. Отрадно, что Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области по самым разным сферам. Федеральная поддержка, в том числе в части привлечения дополнительных средств, крайне важна для Псковской области как динамично развивающегося региона», - заключила Гончарова.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2024

Пять новых территориальных общественных самоуправлений появится в Пскове
24 мая 2024

Публикуем программу гастрономического фестиваля «Моя еда»
24 мая 2024

108 псковичей обратилось к медикам из-за укусов клещей за семь дней
24 мая 2024

Жара до 29 градусов ожидается в Псковской области 25 мая
24 мая 2024

Врио ректора ПОИПКРО: ​Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области
24 мая 2024

Школа реставраторов «Наследники мастеров» проходит в Пскове
24 мая 2024

Выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина открылась в Пскове
24 мая 2024

Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. Видео

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...