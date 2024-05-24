Врио ректора ПОИПКРО: ​Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области

11:27, 24 мая 2024, ПАИ

Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области, заявила кандидат исторических наук, доцент, врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова, комментируя прошедшие на этой неделе Дни Псковской области в Совфеде.

«Делегация Псковской области во главе с губернатором области Михаилом Ведерниковым достойно и содержательно представили наш регион, обозначив и проблемы, решение которых предстоит найти, и перспективы развития Псковской области», - отметила Гончарова.

Она отметил, что региональные власти продемонстировали «четкое понимание проблематики и глубокую погруженность в жизнь региона». «Наша команда показала яркие результаты своей деятельности. Отрадно, что Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области по самым разным сферам. Федеральная поддержка, в том числе в части привлечения дополнительных средств, крайне важна для Псковской области как динамично развивающегося региона», - заключила Гончарова.

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.