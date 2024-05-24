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Общество

Псковские работодатели пожертвовали полмиллиона рублей на развитие местных колледжей

Шесть колледжей Псковской области получили 500 тысяч рублей на собственное развитие от местных работодателей. Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Всего в России 20 колледжей получили подобные пожертвования на развитие. Общая сумма составляет 74,5 миллиона рублей.

Напомним, что федеральный закон от 4 ноября 2022 года № 430-ФЗ позволяет применять инвестиционный налоговый вычет при расчёте налога на прибыль на безвозмездные пожертвования денежных средств и имущества образовательным организациям с государственной аккредитацией.

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