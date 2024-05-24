Четвертьфиналы Кубка Псковской области по футболу пройдут 25 и 26 мая

11:58, 24 мая 2024, ПАИ

Первые четвертьфинальные матчи Кубка Псковской области по футболу состоятся 25 и 26 мая, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

Напомним, что четыре команды ФК «Псков», великолукский «Экспресс», «Опочка» и псковская «Стрела» попали в четвертьфинал напрямую, минуя стадию 1/8 финала.

В 1/8 финала псковские «Синие Стрелы» обыграли гдовскую «Чайку» – 4:0, «Сокол» из Новосокольников выиграл у «Себежа» – 2:0, а дедовичский «Легион» прошёл пыталовский «Старт» – 3:1. Ещё в одной паре соперник «Невеля» новоржевская «Фортуна» отказалась от игры.

Четвертьфиналы состоят из двух матчей – дома и в гостях. 25 мая великолукский «Экспресс» примет у себя «Сокол». 26 мая «Легион» отправится в гости к «Пскову», псковская «Стрела» проведёт домашнюю игру с «Синими Стрелами», а «Опочка» дома сыграет с «Невелем».

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