Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области «Почта России» отремонтирует одно сельское отделение и построит три новых

В этом году «Почта России» отремонтирует в Псковской области одно почтовое отделение в деревне Шелково Великолукского района. Также в рамках макропрограммы будут построены три новых офиса по технологии быстровозводимых конструкций (БВК) в деревне Торошино Псковского района, деревне Булынино Великолукского района и в селе Славковичи Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Фото УФПС Псковской области

Почта при поддержке партии «Единая Россия» продолжает программу модернизации сети в Псковской области. Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях региона.

В отремонтированных и новых почтовых отделениях появятся сервисы, востребованные у жителей сельских территорий. Например, клиенты на почте смогут подтвердить или восстановить учётную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате. Кроме того, все желающие смогут бесплатно воспользоваться медицинскими приборами «уголков здоровья» (тонометры, пульсоксиметры и бесконтактные термометры) и проверить основные показатели здоровья: кислород в крови, давление и температуру.

«Мы продолжаем модернизацию сети сельских почтовых отделений. Благодаря ремонту помещения станут современными, комфортными для клиентов и сотрудников, доступными для маломобильных людей: здесь появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала», — рассказала директор регионального управления почты России Ольга Беляцкая.

Всего с 2022 года «Почта России» в Северо-Западном макрорегионе открыла по федеральной программе 129 обновлённых отделений, в том числе девять установила по технологии быстровозводимой конструкции (БВК).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2024

Пять новых территориальных общественных самоуправлений появится в Пскове
24 мая 2024

Публикуем программу гастрономического фестиваля «Моя еда»
24 мая 2024

108 псковичей обратилось к медикам из-за укусов клещей за семь дней
24 мая 2024

Жара до 29 градусов ожидается в Псковской области 25 мая
24 мая 2024

Врио ректора ПОИПКРО: ​Совет Федерации высоко оценил достижения Псковской области
24 мая 2024

Школа реставраторов «Наследники мастеров» проходит в Пскове
24 мая 2024

Выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина открылась в Пскове
24 мая 2024

Псковские росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование. Видео

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...