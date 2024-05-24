В Псковской области «Почта России» отремонтирует одно сельское отделение и построит три новых

11:51, 24 мая 2024, ПАИ

В этом году «Почта России» отремонтирует в Псковской области одно почтовое отделение в деревне Шелково Великолукского района. Также в рамках макропрограммы будут построены три новых офиса по технологии быстровозводимых конструкций (БВК) в деревне Торошино Псковского района, деревне Булынино Великолукского района и в селе Славковичи Порховского района. Об этом ПАИ сообщили в УФПС Псковской области.

Почта при поддержке партии «Единая Россия» продолжает программу модернизации сети в Псковской области. Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях региона.

В отремонтированных и новых почтовых отделениях появятся сервисы, востребованные у жителей сельских территорий. Например, клиенты на почте смогут подтвердить или восстановить учётную запись на портале государственных услуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате. Кроме того, все желающие смогут бесплатно воспользоваться медицинскими приборами «уголков здоровья» (тонометры, пульсоксиметры и бесконтактные термометры) и проверить основные показатели здоровья: кислород в крови, давление и температуру.

«Мы продолжаем модернизацию сети сельских почтовых отделений. Благодаря ремонту помещения станут современными, комфортными для клиентов и сотрудников, доступными для маломобильных людей: здесь появятся пандусы, широкие дверные проёмы и кнопки вызова персонала», — рассказала директор регионального управления почты России Ольга Беляцкая.

Всего с 2022 года «Почта России» в Северо-Западном макрорегионе открыла по федеральной программе 129 обновлённых отделений, в том числе девять установила по технологии быстровозводимой конструкции (БВК).