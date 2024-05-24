Публикуем программу гастрономического фестиваля «Моя еда»

12:11, 24 мая 2024, ПАИ

В субботу, 25 мая, в парке Строителей пройдет гастрономический фестиваль «Моя еда». На фестивале вас ждет большой пельменный фудкорт, ярмарка с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зона мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытая кухня с шеф-поварами и развлекательная программа для всей семьи.

Программа фестиваля

Сцена на поляне

12:30 - 13:30 - Кулинарный квиз

13:00 - 14:00 - Псковская детская научная лаборатория

14:00 - 16:00 - Творческий конкурс “Битва хоров”

16:00 - 17:00 - Псковская детская научная лаборатория

Зона мастер-классов

13:30 – 17:00 - Мастер-классы по изготовлению пельменей

Главная сцена

12:30 – 15:30 - Демонстрационные мастер-классы по изготовлению пельменей

16:30 - 18:00 - Чемпионат по поеданию пельменей

18:00 - Выступление группы «Джаз Kos бэнд»

Детско-спортивная площадка

13:00 – 17:00 - Спортивный меч

Общее пространство

12:00 – 20:00 Ярмарка ремесленников

12:00 – 20:00 Фудкорт

Всех любителей вкусно покушать и провести весело время ждут в парке Строителей 25 мая, начало в 12 часов.