Пять новых территориальных общественных самоуправлений появится в Пскове

12:23, 24 мая 2024, ПАИ

На заседании комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы под председательством Константина Болотина депутаты рассмотрели вопросы об установлении границ территорий, на которых работают ТОС «Улица Гоголя, дом 8», «Рижский пр-кт, 70, 70а, 74, 74А/ ул. Юбилейная, 40, 40а, 42», «Рижский 68», «Вперед, к светлому будущему!» и «Народная, 22». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Депутаты также рассмотрели вопросы об изменениях в уставе МП города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова», в регламент Псковской городской Думы и в положение о порядке осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципалитета. Всего в повестке дня заседания комитета значилось 12 вопросов.