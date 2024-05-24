Псковских школьников приглашают пройти образовательную программу по истории

12:57, 24 мая 2024, ПАИ

Псковских школьников приглашают пройти краткосрочную образовательную программу «Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по истории». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Занятия проводятся дистанционно в дневное и вечернее время.

Для участия необходимо иметь компьютер с выходом в интернет, программы Zoom и Discord.

На занятиях школьники разберут теоретический блок – основные аспекты Отечественной истории и основы исторической географии, а также приобретут навыки написания исторического эссе и исторического проекта.

Срок обучения: с 1 июня по 31 июля. Стоимость можно узнать на сайте ПсковГУ.

Также с 19 по 24 августа на базе ПсковГУ пройдут очные учебно-тренировочные сборы.

Регистрация доступна по ссылке.