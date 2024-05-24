Псковских школьников приглашают пройти образовательную программу по истории
Псковских школьников приглашают пройти краткосрочную образовательную программу «Подготовка к всероссийской олимпиаде школьников по истории». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.
Занятия проводятся дистанционно в дневное и вечернее время.
Для участия необходимо иметь компьютер с выходом в интернет, программы Zoom и Discord.
На занятиях школьники разберут теоретический блок – основные аспекты Отечественной истории и основы исторической географии, а также приобретут навыки написания исторического эссе и исторического проекта.
Срок обучения: с 1 июня по 31 июля. Стоимость можно узнать на сайте ПсковГУ.
Также с 19 по 24 августа на базе ПсковГУ пройдут очные учебно-тренировочные сборы.
Регистрация доступна по ссылке.
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