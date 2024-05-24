Псковичей приглашают посетить выставку художника по металлу

13:37, 24 мая 2024, ПАИ

Псковичей приглашают посетить выставку художника по металлу Александра Кондрахина «Образы железной галактики» в мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В основе экспозиции вещи, сделанные из гвоздей, пружин, цепей и гаек.

В 2019 году художник Александр Кондрахин ушёл из жизни, а вещи, созданные им, его родители передали в музей-усадьбу Римского-Корсакова в Вечаше, пояснили в музее.

Выставка будет работать до 31 мая.