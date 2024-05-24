Чемпионат Псковской области по футзалу среди команд ветеранов пройдёт 1 июня

13:34, 24 мая 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по футзалу среди команд ветеранов пройдёт на псковском стадионе «Локомотив» 1 июня, сообщили ПАИ в Федерации футбола Псковской области.

В случае если на турнир заявятся не более пяти команд, соревнования пройдут по круговой системе.

Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и кубками. Также отдельные призы получат лучшие игроки по номинациям.

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