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Победителей конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации» определили в Пскове

Победителей городского конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации – 2024» назвал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Победителей конкурса «Лучшая управленческая команда образовательной организации» определили в Пскове. Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

За победу соревновались 40 управленческих команд школ, детских садов и учреждений дополнительного образования города. «Конкурсанты профессионально выполнили все испытания, в которые входили видеовизитка, защита проекта, стратегическое планирование», – отметил Борис Елкин.

Первое место разделили сразу две команды: команда лицея № 4 «Многопрофильный» с проектом по формированию и развитию функциональной грамотности «Учим и учимся для жизни» и команда детского сада № 29 с проектом «Семейный краеведческий фестиваль «Любятовфест».

Второе место заняла команда Многопрофильного правового лицея № 8 с проектом «Медиацентр «Дети Про#мпл8». Третье место у команды гуманитарного лицея с проектом «Школьная театральная лаборатория «Станиславский» как способ повышения интереса обучающихся к истории родного края».

Глава города поблагодарил педагогов за труд и творческий подход к выполнению заданий, а также пожелал им новых побед и профессионального роста.

Отметим, в Пскове конкурс прошёл впервые.

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