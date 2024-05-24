Псковички стали призёрами фестиваля по воздушной гимнастике в Петербурге

14:55, 24 мая 2024, ПАИ

Псковички, воспитанницы центра воздушной акробатики «Крылья», стали призёрами фестиваля воздушной гимнастики «Северное сияние», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер центра Марина Киреенкова.



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»



Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»















Псковская команда насчитывала 14 спортсменов.

Победителями соревнований в своих категориях стали Александра Андреева, Есения Курченкова, Арина Чеснокова и Анна Воронцова. Серебро на счету Дарьи Петровой, Виктории Герасимовой и Полины Весниной. Бронзы удостоились Елизавета Яковлева и Алиса Тимофеева.

Отметим, что в каждой категории за награды боролись от 10 до 16 спортсменок.

Тренируют призёров Алёна Быкова и Марина Киреенкова.

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