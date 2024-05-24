Псковички стали призёрами фестиваля по воздушной гимнастике в Петербурге
Псковички, воспитанницы центра воздушной акробатики «Крылья», стали призёрами фестиваля воздушной гимнастики «Северное сияние», который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер центра Марина Киреенкова.
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
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Фото: Центр воздушной акробатики «Крылья»
Псковская команда насчитывала 14 спортсменов.
Победителями соревнований в своих категориях стали Александра Андреева, Есения Курченкова, Арина Чеснокова и Анна Воронцова. Серебро на счету Дарьи Петровой, Виктории Герасимовой и Полины Весниной. Бронзы удостоились Елизавета Яковлева и Алиса Тимофеева.
Отметим, что в каждой категории за награды боролись от 10 до 16 спортсменок.
Тренируют призёров Алёна Быкова и Марина Киреенкова.
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