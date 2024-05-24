Кубок города по карате пройдёт в Пскове

15:15, 24 мая 2024, ПАИ

Кубок Пскова по карате WKF «Тигр шотокан» пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 25 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Соревнования пройдут в категориях «индивидуальное кумите», «индивидуальное ката», «командное кумите», «ката группа».

За награды состязаний поборются спортсмены из Псковской и Ленинградской областей, Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Калининграда.

Соревнования стартуют в 10:00. Для зрителей вход свободный.

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