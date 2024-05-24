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Спорт

Кубок города по карате пройдёт в Пскове

Кубок Пскова по карате WKF «Тигр шотокан» пройдёт в псковском спорткомплексе «Олимп» 25 мая, сообщил ПАИ председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

Кубок города по карате пройдёт в Пскове. Фото: Антон Потебня

Соревнования пройдут в категориях «индивидуальное кумите», «индивидуальное ката», «командное кумите», «ката группа».

За награды состязаний поборются спортсмены из Псковской и Ленинградской областей, Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Калининграда.

Соревнования стартуют в 10:00. Для зрителей вход свободный.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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