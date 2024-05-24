Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Мой Пушкин»

16:09, 24 мая 2024, ПАИ

Псковских школьников и студентов приглашают поучаствовать в декламационном конкурсе «Мой Пушкин», посвящённом 225-летию со дня рождения поэта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Участниками конкурса могут стать люди от 14 до 35 лет, которые учатся в образовательных учреждениях Псковской области. Конкурсантам необходимо предоставить свои художественные видеозаписи, на которых они читают произведения А. С. Пушкина наизусть.

Подать заявку можно с 23 мая по 11 июня.

С критериями оценки можно ознакомиться в положении о конкурсе.