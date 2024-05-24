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Общество

О подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону рассказали в Роспотребнадзоре

93 из 143 оздоровительных лагерей Псковской области самостоятельно организуют питание для детей, остальные – через операторов, сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Припутенко на заседании коллегии при главном федеральном инспекторе по Псковской области Александре Хлопкове сегодня, 24 мая, передаёт корреспондент ПАИ. Заседание посвящено вопросу организации отдыха детей в период летней оздоровительной кампании.

О подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону рассказала Елена Припутенко. Фото: ПАИ

Елена Припутенко отметила, что большая часть операторов уже проверена, все замечания устраняются оперативно. Вместе с этим были проверены 24 поставщика питания. Им было выдано четыре предписания, все замечания они оперативно устранили.

Персонал питания, который будет работать в лагерях, сейчас проходит санитарные и медицинские проверки. При этом персонал лагерей уже прошёл все необходимые для работы с детьми проверки.

Кроме того, Елена Припутенко рассказала, что в ходе проверки лагерей установлено, что в девяти из них был проведён ремонт, а в трёх закуплена новая мебель. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора также добавила, что у всех оздоровительных лагерей заключён контракт на обработку территории от клещей.

Ранее сообщалось, что 143 оздоровительных лагеря в Псковской области примут детей этим летом.

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