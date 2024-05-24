Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Профилактику негативных социальных явлений в молодёжной среде обсудят на стратегической сессии в Пскове

Стратегическая сессия для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также всех субъектов системы профилактики региона пройдёт в Псковской области с 29 по 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие организовано по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Оно пройдёт в рамках программы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Площадкой для проведения стратегической сессии станет Псковский государственный университет.

Главной темой встречи является межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде. Специалисты из сферы образования и социальной защиты обсудят механизмы предупреждения негативных проявлений у подростков, к этому также относятся травля, буллинг и другое.

Кроме того, в рамках мероприятия в «Точке кипения» ПсковГУ пройдёт родительское собрание «Если с подростком трудно. Воспитание сердцем». Перед родителями выступит член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка, эксперт в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних Анастасия Ковалёва.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Мероприятие пройдёт в гибридном формате. Специалисты образовательных организаций и родительская общественность, не имеющая возможности принять личное участие в стратегической сессии, могут присоединиться к ней посредством трансляции: vk.com/video-534603_456240225?list=ln-Q6YcNcw0m2G7emuLDs.

Напомним, что это уже второе подобное мероприятие в Псковской области. Первая стратегическая сессия прошла в марте этого года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 мая 2024

Более 400 вокалистов собрал Детский хоровой праздник в Пскове
24 мая 2024

«Марафон зелёных дел» проходит в Псковской области
24 мая 2024

В «Псковавтодоре» рассказали о дорожных работах в регионе
24 мая 2024

Последние звонки проходят в Псковской области
24 мая 2024

Об охране здоровья поговорили в эфире «Серебряного дождя». Главное
24 мая 2024

О подготовке оздоровительных лагерей к летнему сезону рассказали в Роспотребнадзоре
24 мая 2024

Торжественные линейки для выпускников 11-х классов прошли в великолукских школах
24 мая 2024

Мария Отраднова: Сезон дач – нелюбимое время у врачей регионального сосудистого центра

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...