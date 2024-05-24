Профилактику негативных социальных явлений в молодёжной среде обсудят на стратегической сессии в Пскове

16:30, 24 мая 2024, ПАИ

Стратегическая сессия для муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также всех субъектов системы профилактики региона пройдёт в Псковской области с 29 по 30 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Мероприятие организовано по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Оно пройдёт в рамках программы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики по выявлению раннего неблагополучия, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Площадкой для проведения стратегической сессии станет Псковский государственный университет.

Главной темой встречи является межведомственное взаимодействие в вопросах профилактики негативных социальных явлений в детской и молодёжной среде. Специалисты из сферы образования и социальной защиты обсудят механизмы предупреждения негативных проявлений у подростков, к этому также относятся травля, буллинг и другое.

Кроме того, в рамках мероприятия в «Точке кипения» ПсковГУ пройдёт родительское собрание «Если с подростком трудно. Воспитание сердцем». Перед родителями выступит член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребёнка, эксперт в области профилактики деструктивного поведения несовершеннолетних Анастасия Ковалёва.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Мероприятие пройдёт в гибридном формате. Специалисты образовательных организаций и родительская общественность, не имеющая возможности принять личное участие в стратегической сессии, могут присоединиться к ней посредством трансляции: vk.com/video-534603_456240225?list=ln-Q6YcNcw0m2G7emuLDs.

Напомним, что это уже второе подобное мероприятие в Псковской области. Первая стратегическая сессия прошла в марте этого года.