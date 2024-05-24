Последние звонки проходят в Псковской области

16:51, 24 мая 2024, ПАИ

Последние звонки проходят в Псковской области, сообщают корреспонденты районных газет.



Фото: газета «Пламя» Куньинского района



Фото: газета «Призыв» Себежского района



Фото: газета «Земля Новоржевская» Новоржевского района



Фото: газета «Великолукская правда. Новости»



Фото: газета «Красный маяк» Опочецкого района



Фото: газета «Льновод» Палкинского района



Фото: газета «Восход» Локнянского района



Фото: газета «Пушкинский край» Пушкиногорского района















В частности, в Кунье стены школы покидают 55 выпускников, 22 одиннадцатиклассника окончили школу без троек, два – с отличием.

В Себежском районе праздник последнего звонка встретили 63 одиннадцатиклассника и 153 девятиклассника.

А в Новоржевском районе 57 выпускников-девятиклассников и 52 одиннадцатиклассника.

Кроме того, последний звонок прозвенел и в Великих Луках для 446 выпускников.

Торжественные мероприятия прошли также в других муниципалитетах. Выпускников поздравили не только родители и учителя, но и главы районов. Теперь ребят ждут экзамены, выпускные и поступление в учебные заведения.

Напомним, что в преддверии последнего звонка стартовала Всероссийская акция «Горжусь учителем». Псковичам предлагают рассказать о своих учителях, советниках директоров по воспитанию и школьных наставниках. Чтобы принять участие в акции, необходимо поделиться в своих соцсетях памятными историями, напутственными словами своих педагогов, интересными фактами, фотографиями или видео и дополнить пост хештегом #горжусьучителем.