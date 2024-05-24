В «Псковавтодоре» рассказали о дорожных работах в регионе

16:55, 24 мая 2024, ПАИ

Дорожные работы продолжаются в муниципалитетах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе «Псковавтодора».

«Псковавтодор» проводит дорожные работы в рамках программы «Восстановление изношенных верхних слоёв асфальтобетонного покрытия». Так, в Пушкиногорском районе работы идут на участке дороги Пушкинские Горы – Захино – Барабаны. На этой неделе рабочие закончили устройство выравнивающего слоя асфальта.

Вместе с этим на участке дороги Дно – Белошкино – Выскодь закончились работы по устройству верхнего слоя асфальта.

Кроме того, в Дедовичском районе уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке дороги Пожеревицы – Вышегород.