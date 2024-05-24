Псковичи могут присоединиться к форуму «Территория ритма»

17:13, 24 мая 2024, ПАИ

Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория ритма» пройдёт с 5 по 8 сентября в Нижегородской области. Жители Псковской области также могут присоединиться к форуму, сообщили ПАИ организаторы.

За четыре дня участники форума со всей России разработают проекты и получат возможность реализовать их в своих регионах. «Территория ритма» позволяет вовлечь в экономику активную молодёжь, в том числе и с инвалидностью. Форум позволит участникам наладить общение с представителями государства и бизнеса, выстроить межрегиональные связи и стать частью большого сообщества лидеров социальных изменений страны.

Участие в форуме могут принять молодые люди от 18 лет как с инвалидностью, так и без, которые готовы предложить бизнес-проект, или те, у кого идей пока ещё нет, но есть желание развиваться в сфере предпринимательства. Кроме того, участниками могут стать инклюзивные семьи и семейные пары, где один из супругов является участником СВО.

На форуме будут работать волонтёры и будет организована доступная среда, чтобы каждый чувствовал себя комфортно. Проживание, питание и участие в форуме является бесплатным, но до Нижнего Новгорода и обратно участники добираются самостоятельно.

Заявку участники должны подать до 10 июля на сайте.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства России, Фонда президентских грантов, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АНО «Россия – страна возможностей».