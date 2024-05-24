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Общество

Две дороги регионального значения перекроют в Пушкиногорском районе

Временное прекращение движения автомобилей на двух участках дорог в Пушкиногорском районе вводится на период празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Две дороги регионального значения перекроют в Пушкиногорском районе. Фото: ПАИ

Ограничения вводятся с 9:00 31 мая до 24:00 14 июня на участке Пушкиногорского шоссе с км 6 + 165 по км 6 + 370, а также 6 июня с 17:00 до 22:00 на участке автомобильной дороги Пушкинские Горы – Носово с км 0 + 000 по км 0 + 400.

Водителям предлагается объезд вокруг Святогорского монастыря, а также по улицам Почтовой, Заозёрной, Михайлова и Восточной.

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