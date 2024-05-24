Более 360 человек присоединились к акции «На работу на велосипеде»

18:12, 24 мая 2024, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр в девятый раз и пятый год подряд провёл акцию «На работу на велосипеде» сегодня, 24 мая. Всего для участия в акции зарегистрировалось более 360 человек, сообщили организаторы.

В этом году организаторы впервые открыли три свои «энергетические точки», которые располагались в разных частях города Пскова: у центральной городской аптеки (Октябрьский проспект, д. 16), на площади Победы (между автобусной остановкой и аллеей Героев) и у сквера им. 60-летия Великого Октября.

Всего в городе для участников акции было открыто 14 точек, среди которых были кофейни, кафе и точки продаж шавермы. В каждой их них при наличии велосипеда участники могли получить раздаточную продукцию организаторов – наклейку, значок, номерок на велосипед и батончик, а также различные скидки и бонусы партнёров акции. Кроме того, каждый мог принять участие в конкурсе фотографий проекта «Экомышление» и завода «Титан-Полимер».

Отметим, основная идея мероприятия заключается в том, чтобы предложить горожанам хотя бы на один день отказаться от автомобиля и отдать предпочтение альтернативному виду транспорта – велосипеду. Уже третий год подряд поддерживает мероприятие и Управление МВД России по Псковской области, выдавая фликеры и специально разработанные памятки.

Напомним, два раза в год Молодёжный центр присоединяется к всероссийской акции «На работу на велосипеде» – осенью и весной.