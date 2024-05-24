В Псковском районе продолжается строительство модульных домов в парк-отеле «Черёхин»

19:51, 24 мая 2024, ПАИ

Представители комитета по туризму Псковской области оценили ход работ на объектах туристской инфраструктуры, которые реализуются в регионе с грантовой поддержкой. Председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова посетила строительную площадку парк-отеля «Черёхин» в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал комитета по туризму.

«В списке новый проект развития парк-отеля «Черёхин», который реализуется при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Данный объект пополнит номерной фонд Псковской области 60 новыми номерами», – говорится в сообщении.

На данный момент идёт активный этап строительных работ: установлены модули, в которых в будущем предстоит отделка. Всё идет по графику, отметили в комитете.

«Это положительный вектор расширения номерного фонда нашего региона, ведь спрос на путешествия в Псковскую область всегда большой, поэтому бронировать жильё нужно заранее. Всегда отмечаю, что важно работать с грантополучателями напрямую – посещать объекты и общаться, а не только проверять отчеты. Это нужно, чтобы видеть реальную и актуальную картину и помочь, если необходимо», – подчеркнула Марина Егорова.