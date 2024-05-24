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Общество

Печорская центральная районная библиотека отметила 80-летний юбилей

​Печорская центральная районная библиотека отметила 80-летие. Об этом глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

​Печорская центральная районная библиотека отметила 80-летие. Фото: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

Сотрудников библиотеки с праздником поздравили глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, генеральный директор Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова, заслуженный работник культуры России Вера Павлова, председатель муниципального Собрания депутатов Владимир Глотко. К поздравлениям присоединились краеведы и общественники, муниципальные служащие и многочисленные друзья библиотеки.

«Новых творческих успехов, вдохновения, счастья, отменного здоровья и благополучия пожелали директору Юлии Бабушкиной и сотрудницам учреждения. Вручили награды за профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела. Талантливые выступления педагогов и юных музыкантов детской школы искусств, а также печорской вокалистки Марины Травкиной стали отличным подарком на праздник! С юбилеем, библиотека», – сказал Валерий Зайцев.

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