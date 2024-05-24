Жители Усвят высадили цветы в рамках акции, приуроченной ко Дню защиты детей

22:32, 24 мая 2024, ПАИ

Усвятичи подключились к традиционной акции, которая проходит в Псковской области в рамках подготовки и празднования Дня защиты детей. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

«Разноцветные кудрявые головки бархатцев украсили поселковый сквер. Главными участниками стали, конечно же, дети, про которых Максим Горький в одном из своих рассказов написал: «Дети – живые цветы земли», – пишет газета.

Участие в акции приняли работники центра социального обслуживания, помощник уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Марина Колосовская, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Струкова.