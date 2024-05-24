Жители Усвят высадили цветы в рамках акции, приуроченной ко Дню защиты детей
Усвятичи подключились к традиционной акции, которая проходит в Псковской области в рамках подготовки и празднования Дня защиты детей. Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».
«Разноцветные кудрявые головки бархатцев украсили поселковый сквер. Главными участниками стали, конечно же, дети, про которых Максим Горький в одном из своих рассказов написал: «Дети – живые цветы земли», – пишет газета.
Участие в акции приняли работники центра социального обслуживания, помощник уполномоченного по правам ребёнка Псковской области Марина Колосовская, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Наталья Струкова.
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