Ребёнок на самокате столкнулся с автомобилем в Пскове

23:38, 24 мая 2024, ПАИ

Несовершеннолетняя самокатчица госпитализирована после столкновения с автомобилем у дома № 12 на улице Конной в Пскове сегодня, 24 мая. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».

Сообщается, что девочка 2010 года рождения, не спешиваясь, переезжала пешеходный переход на самокате.

В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.