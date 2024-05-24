Ребёнок на самокате столкнулся с автомобилем в Пскове
Несовершеннолетняя самокатчица госпитализирована после столкновения с автомобилем у дома № 12 на улице Конной в Пскове сегодня, 24 мая. Об этом пишет «Псковская сводка. ПАИ».
Сообщается, что девочка 2010 года рождения, не спешиваясь, переезжала пешеходный переход на самокате.
В результате ДТП ребёнок госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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