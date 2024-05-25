День филолога отмечают в России сегодня

09:12, 25 мая 2024, ПАИ

День филолога отмечается в России сегодня, 25 мая, пишет calend.ru.

Впервые день филолога в СССР отметили 25 мая 1989 года по инициативе преподавателей и студентов Московского государственного университета.

Предположительно, филология возникла в Древней Индии и Греции. Поэтому классической филологией называют филологию санскрита, греческого и латинского языков.

В XVII–XVIII веках филология сложилась как наука, изучающая древнюю культуру. В России филология начала развиваться благодаря учёному Михаилу Ломоносову: в XVIII веке он заложил основы учения о русском языке.

Сегодня филологи работают во многих областях лингвистики, истории и литературы, вносят значимый вклад в сферу образования и исследований исторических ценностей.