Епифанов день наступил по народному календарю

09:56, 25 мая 2024, ПАИ

Епифанов день наступил по народному календарю сегодня, 25 мая. Верующие чтят память одного из ранних отцов церкви Епифания Кипрского, сообщает calend.ru.

Епифаний много путешествовал, однако был необразованным. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Этот день также называли Рябиновкой в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. Девушки, подходя к рябине в красных сарафанах, просили её уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Помимо этого, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Рябина оберегала не только от пожаров, но и от других несчастий. Дерево сажали в палисадниках – таким образом рябина защищала и от сглаза. На Руси также считали, что ветка рябины помогала заблудившимся в лесу людям найти дорогу к дому.

Кроме того, в этот день обращали внимание и на другое растение – кувшинку. Говорили, что если на Епифанов день на прудах появились листья кувшинки, то заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли одолень-травой, поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. Белые же кувшинки люди домой не приносили, поскольку это грозило гибелью домашнего скота.