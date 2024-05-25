На территории Псковской области из-за жаркой погоды повышается класс пожарной опасности

11:17, 25 мая 2024, ПАИ

В связи с жаркой погодой и из-за отсутствия осадков на большей части территории Псковской области прогнозируется IV–V классы пожарной опасности. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В связи с этим ряд муниципальных образований: в Печорском и Невельском муниципальных округах, в Великолукском районе – ввели особый противопожарный режим и дополнительные требования пожарной безопасности:

запрет на посещение гражданами лесов;

запрет на въезд в леса транспортных средств, за исключением случаев, связанных с использованием лесов на основании госконтрактов, для обеспечения пожарной и санитарной безопасности;

запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности в лесах.

«Прошу всех жителей области независимо от того, установлен в вашем муниципальном образовании противопожарный режим или нет, воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и не сжигать сухую траву. Риски серьёзные», – подчеркнул Михаил Ведерников.

О фактах обнаружения лесного пожара можно сообщать в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам 8-800-100-14-84 и 8-800-100-94-00.