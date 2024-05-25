Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
Водитель автомобиля Audi не справился с управлением у деревни Цаплино в Псковском районе. Авто вылетело в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Водитель от госпитализации отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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