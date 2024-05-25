Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе

12:28, 25 мая 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением у деревни Цаплино в Псковском районе. Авто вылетело в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель от госпитализации отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.