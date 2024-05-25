Актриса Маргарита Терехова попала в больницу

17:13, 25 мая 2024, ПАИ

Советская и российская актриса, режиссёр театра и кино, народная артистка России Маргарита Терехова оказалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинское учреждение, в котором она находится.

Народная артистка находится в состоянии средней тяжести.

Актриса Маргарита Терехова наиболее известна зрителям по ролям в фильмах «Зеркало», «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетёра».