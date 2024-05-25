Злоумышленники заблокировали нескольким псковичам доступ к личным кабинетам на «Госуслугах»

19:35, 25 мая 2024, ПАИ

Неизвестные получили доступ к личным кабинетам ряда пользователей портала «Госуслуги» из Пскова и Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, пяти пользователям сайта «Госуслуги» позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками сотовых компаний и Пенсионного фонда. Под предлогами продления договоров на обслуживание сим-карт, а также перерасчёта пенсии, они получили доступ к личным кабинетам и заблокировали учётные записи потерпевших

Возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.