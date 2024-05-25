Делегация Псковской области приехала на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Саратов
Делегация Псковской области приехала на XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который стартует в Саратове завтра, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Регион представляют 16 человек: это победители регионального этапа, который проходил в Великих Луках. Студенты, которые заняли призовые места (первое, второе, третье и получили Гран-при) в разных номинациях, теперь выступят на концертных площадках Саратова.
Фестиваль пройдёт в течение недели. В академическом театре юного зрителя, юридической академии, Дворце спорта и консерватории выступят участники в номинациях «Танец», «Вокал», «Арт», «Оригинальный жанр».
Делегация Псковской области приехала на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Саратов
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