Делегация Псковской области приехала на всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» в Саратов

21:35, 25 мая 2024, ПАИ

Делегация Псковской области приехала на XXXII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который стартует в Саратове завтра, 26 мая. Об этом ПАИ сообщили в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Регион представляют 16 человек: это победители регионального этапа, который проходил в Великих Луках. Студенты, которые заняли призовые места (первое, второе, третье и получили Гран-при) в разных номинациях, теперь выступят на концертных площадках Саратова.

Фестиваль пройдёт в течение недели. В академическом театре юного зрителя, юридической академии, Дворце спорта и консерватории выступят участники в номинациях «Танец», «Вокал», «Арт», «Оригинальный жанр».