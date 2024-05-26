Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове
Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, задержали сотрудники полиции в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Пскове 21 мая около 17 часов у дома на улице Линейной полицейские остановили для проверки автомашину ВАЗ-2112.
Выяснилось, что управлял автомобилем 49-летний пскович, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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