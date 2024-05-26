Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе

Возгорание частного дома размером 5 х 10 квадратных метров и надворной постройки произошло в деревне Михново Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

К прибытию пожарных дом полыхал открытым огнём. Ликвидация пожара продолжается.

  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 мая 2024

Пьяный водитель вылетел в кювет и оказался зажатым под собственным автомобилем в Псковском районе
26 мая 2024

Водитель госпитализирован в результате ДТП на трассе в Гдовском районе
25 мая 2024

Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
25 мая 2024

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове
25 мая 2024

ВАЗ вылетел в кювет в Новосокольническом районе
25 мая 2024

Двое взрослых и двое детей госпитализированы после ДТП в Псковской области
25 мая 2024

Автомобиль опрокинулся в кювет в Псковском районе
25 мая 2024

Водитель пострадал при столкновении автомобиля с лосем в Гдовском районе Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...