Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе
Возгорание частного дома размером 5 х 10 квадратных метров и надворной постройки произошло в деревне Михново Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
К прибытию пожарных дом полыхал открытым огнём. Ликвидация пожара продолжается.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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