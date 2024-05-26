Пожарные ликвидируют возгорание жилого дома в Пушкиногорском районе

23:35, 25 мая 2024, ПАИ

Возгорание частного дома размером 5 х 10 квадратных метров и надворной постройки произошло в деревне Михново Пушкиногорского района. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

К прибытию пожарных дом полыхал открытым огнём. Ликвидация пожара продолжается.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.