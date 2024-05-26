Концерт органной и хоровой музыки пройдёт сегодня в печорской кирхе

11:24, 26 мая 2024, ПАИ

26 мая в 16:00 в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах (улица Гагарина, 12а) состоится концерт органной и хоровой музыки. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Перед слушителями выступит академический хор Псковского областного колледжа искусств им. Н. А Римского-Корсакова. Солисты – Илья Кричевский (гобой), Кира Горшкова (сопрано), Дина Ихина (орган), Денис Маханьков (орган).

В программе: «Достойно есть» А. Мозалевского, «Агни Парфене» Н. Эгинского, маленькая месса для хора и органа (Kyrie, Sanctus, Agnus dei) Л. Делиба, маленькая месса для хора и органа (Kyrie, Sanctus, Benedictus, Agnus dei) Г. Форе, Ave Maria В. Вавилова – Дж.Каччини, фуга ми минор и Adagio из Пасхальной оратории BWV 249/2 И. С. Баха, «В бурю не жду покоя» и Gloria А. Вивальди, концерт для одного голоса Сен-Прё.