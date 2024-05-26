Лукерья Комарница наступила по народному календарю

12:01, 26 мая 2024, ПАИ

Русская православная церковь отмечает 26 мая память праведной девы Гликерии Новгородской, сообщает calend.ru. Сведения о её жизни крайне скудны, известно лишь, что она была дочерью городского старосты и умерла молодой. Почитать деву стали в середине XVI века, когда было обретено её нетленное тело и возле него стали происходить чудесные исцеления.

На Лукерью (Гликерию) появляются комары. В народе считали, что этих насекомых весной приносит тёплый ветер, а осенью холодный ветер уносит на южные моря. Существовали и особые приметы, связанные с комарами. Говорили: «Если на Лукерью много комаров – готовь по ягоды коробов; если много мошек – готовь по грибы лукошек». Считалось, что если в период с этого дня до летнего солнцестояния убьёшь комара – их прибавится дюжина, а если убьёшь после этого времени – комариное племя на дюжину убавится.

В южных районах Лукерью называли Гречкосейкой, потому что в это время производился первый сев гречи. Правда, она редко бывала урожайной на зерно, а сеялась «для цвета, на поживу пчёлам, для пташки Божией». Ещё одно прозвище святой – Лукошница. В это время мужики все дни с утра до вечера проводили в полях, куда женщины приносили им обеды в лукошках.