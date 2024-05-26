Публикуем видео с места ДТП в Ленинградской области, где псковские медики оказали помощь пострадавшим

00:32, 26 мая 2024, ПАИ

Видео с места ДТП в Ленинградской области, где псковские медики оказали помощь пострадавшим, опубликовано в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Ранее сообщалось, что сотрудники Псковского территориального центра медицины катастроф, фельдшер Оксана Козлова и медсестра Анастасия Рыбакова, возвращаясь из Санкт-Петербурга, стали очевидцами крупного ДТП у города Луги, где столкнулись автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Renault Trafic с прицепом.

Медики извлекли из искорёженного автомобиля мужчину и женщину, после чего провели противошоковую терапию до прибытия бригад скорой помощи.