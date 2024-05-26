Михаил Ведерников поздравил псковский бизнес с Днём российского предпринимательства

10:15, 26 мая 2024, ПАИ

Губератор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале поздравил всех причастных с Днём российского предпринимательства.

«Это талант и большой труд – организовать и развить своё дело, занять свою нишу в экономике, завоевать доверие и любовь потребителей качественной продукцией. Вы вносите большой вклад в развитие экономики нашей области, в обеспечение жителей региона рабочими местами, качественными товарами и услугами», – написал глава региона.

По его словам, правительство области делает всё, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. В том числе благодаря президентскому нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» центр «Мой бизнес» оказывает целый ряд мер поддержки бизнеса.

«Желаю вам стабильности и процветания, деловых успехов, постоянного развития и новых идей! Пусть в вашем непростом деле открывается как можно больше возможностей и интересных перспектив!» – обратился к предпринимателям Михаил Ведерников.