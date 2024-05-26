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Общество

Псковский сержант рассказал о своей службе в зоне СВО

Гвардии младший сержант Артём Королёв стал новым участником рубрики «Герои СВО» в телеграм-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Молодой человек с юношества мечтал служить в специальных войсках. Срочная служба в армии укрепила его в этом стремлении, и Артём поступил на контрактую службу в 76-ю дивизию ВДВ.

У Артёма две медали «За отвагу». Одну из них получил после ранения. «В одном городе нас встречали все от мала до велика: махали, радовались. Нас очень, очень долго ждали там, где мы сейчас находимся», – отметил Артём.

«Гордимся нашими героями. Победа будет за нами!» – написал Михаил Ведерников.

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